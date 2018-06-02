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此内容发布于2018年6月2日 下午9:05 最后更新 - 2018年6月2日 -21:05

（法新社海牙2日电） 拍卖公司表示，比利时经典漫画丁丁历险记「红海鲨鱼」中两幅罕见的手稿，今天在美国德州达拉斯以42万2000美元（约新台币1263万元）落槌。原本预估能拍出72万到96万美元。

这两幅比利时漫画家艾尔吉（Herge）1957年的手稿，一张是他先用铅笔打的草图，一张是用墨水画出的作品，大小分别为35.2乘50公分、30.7乘47.7公分。

传统拍卖公司（Heritage Auctions）发言人布莱德雷（Eric Bradley）表示，这两幅手稿是由布鲁塞尔的收藏家卖下，买家「不愿透露身分」。

这场拍卖会虽在德州举行，但在不同地点进行直播，包括传统拍卖公司位于荷兰乌得勒支（Utrecht）郊外的总部。

1958年发行的「红海鲨鱼」（The Red Sea Sharks ，法语书名为Coke en stock），是丁丁历险记的第19部作品。这两幅手稿是第58页的内容。

传统拍卖公司于声明中表示，艾尔吉的原始手稿少见于拍卖市场，因为这名艺术家不须出售这些作品，但他偶尔会以手稿为礼，赠予亲密友人。

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