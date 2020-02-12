此内容发布于2020年2月12日 下午7:35

（法新社日内瓦12日电） 联合国组织「万国邮政联盟」今天表示，因2019年冠状病毒疾病疫情而停飞的航班，冲击到以中国为目的地的邮政服务，至少8国停止寄送信件和包裹。

总部位于瑞士首都伯恩（Bern）的万国邮政联盟（Universal Postal Union）透过声明表示：「新型冠状病毒扩散，导致航空公司航班停飞，牵连到邮务运作。」

声明还表示：「联盟正审慎关注情况，与邮务运作机构密切合作，希望克服这些挑战。」

记者询问这种情况是否有前例，万国邮政联盟发言人把现况与2010年冰岛火山爆发时的交通运输中断相提并论，「这不只是邮务议题，而是贸易议题」，并指出邮件寄送影响范围包括电子商务服务。

世界卫生组织（WHO）已将新型冠状病毒最初于中国湖北省武汉市引发的类似肺炎疾病，正式定名为2019年冠状病毒疾病（COVID-19）。

瑞士邮政（Swiss Post）今天跟进其他邮政机关，宣布不再接收寄往中国的邮件和包裹。

丹麦、乔治亚、希腊、罗马尼亚、塞尔维亚、新加坡和西班牙都已通知万国邮政联盟，暂停寄送邮件和包裹到中国的服务。

美国邮政管理局（US Postal Service）也表示，暂停处理他国转送寄往中、港、澳的邮件。

中国邮政在发给万国邮政联盟成员国的通知中表示，接收来自中国的邮件是安全的，因为根据医学建议，冠状病毒在物品上无法存活太久。

但中国邮政也表示，仍会基于安全而采取措施，包括消毒邮局，并利用邮箱递送邮件以避免人与人直接接触，因此须预期邮件延误，且中国邮政可能无法提供邮件寄送的书面证明。

万国邮政联盟有192个成员国，台湾不在其列。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

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