（法新社基辅25日电） 乌克兰总统官网自22日起出现两份要求新任总统泽伦斯基下台的请愿书，只要3个月内连署人数超过2万5000，须呈交国家元首审议，根据官网，其中一份请愿书连署人数已超过5万。

谐星出身的泽伦斯基20日才刚宣誓就职。俄罗斯「塔斯社」（Tass）报导，两项请愿要求泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）知所进退的原因分别是，他对乌克兰没有具体的计画，还有就是呼吁他6个月内兑现竞选期间承诺，否则就卷铺盖走人。

贝兹鲁克（Maksim Bezruk）发起的请愿书，连署人数已超过5万。他表示，泽伦斯基无法团结意见不同与期许不一的乌克兰人。他拟具的请愿书指出：「你只是汇聚人民的不满情绪，未做出具体承诺，也没有确立政治目标；但你当选就任后，你得勾勒带领国家前进的方向。」

贝兹鲁克并说，泽伦斯基采取的初步措施令乌克兰人民失望。他表示：「令人无法接受的状况正在浮上台面，那就是『有位公仆』对选民毫无怜悯。」

另个请愿案的发起人米凯尔斯基（Vadim Mikhalsky）则呼吁，若泽伦斯基无法在6个月之内兑现竞选承诺，应该下台。

每项请愿案须于3个月内取得2万5000人连署，并呈交国家元首审议。

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