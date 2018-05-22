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此内容发布于2018年5月22日 上午11:50 最后更新 - 2018年5月22日 -11:50

（法新社布宜诺斯艾利斯21日电） 阿根廷队教练桑帕欧里今天公布世界杯足球赛国家队23人名单，上届比赛名列亚军的阿根廷再次由明星前锋梅西扛起领军夺标重任，这可能也是梅西最后一次参加世界杯。

阿根廷队曾两度赢得世界杯冠军，2014年也闯进巴西世界杯冠军赛，但在延长赛后以0比1败给德国队。这次将再度仰赖队长梅西（Lionel Messi）带动全队士气，完成夺标任务。

梅西曾经5度荣获国际足球总会（FIFA）金球奖（Ballon d'Or）肯定，他将在阿根廷队攻击阵容挂头牌，其他前锋还有祖文斯特双箭头迪巴拉（Paulo Dybala ）和伊瓜因（Gonzalo Higuain），以及曼城前锋阿奎洛（Sergio Aguero）。

桑帕欧里（Jorge Sampaoli）在布宜诺斯艾利斯附近的伊塞萨（Ezeiza）国家队训练中心记者会上表示：「我们的目标就是在世界杯踢出好的表现。我们的竞争力十足，我们将仰赖进攻型打法。」

桑帕欧里谈及梅西表示：「我认为他处于最佳状态，热情洋溢，体力充沛。他赢得联赛冠军后，能够调整自己在训练中的节奏。」梅西本季为西班牙巴塞隆纳（Barcelona）出赛54场比赛，攻进45球。

阿根廷名列挑战性十足的D组，与克罗埃西亚、奈及利亚，以及首次打进世界杯会内赛的冰岛同组。

阿根廷队23人名单如下：

门将：罗梅洛（Sergio Romero）、贾柏耶乐（Willy Caballero）、 亚曼尼（Franco Armani）。

后卫：麦卡多（Gabriel Mercado）、法齐欧（Federico Fazio）、奥塔门迪（Nicolas Otamendi）、罗赫（Marcos Rojo）、泰基亚费高（Nicolas Tagliafico）、马斯切拉诺（Javier Mascherano）、阿库尼亚（Marcos Acuna）、阿萨迪（Cristian Ansaldi）。

中场：帕蒙（Cristian Pavon）、巴纳加（Ever Banega）、毕格利亚（Lucas Biglia）、迪马利亚（Angel di Maria）、洛塞尔索（Giovani Lo Celso）、兰齐尼（Manuel Lanzini）、梅沙（Maximiliano Meza ）、萨维奥（Eduardo Salvio）。

前锋：梅西、伊瓜因（Gonzalo Higuain）、迪巴拉（Paulo Dybala）、阿奎洛（Sergio Aguero）。

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