（法新社华盛顿26日电） 5月27日是美国阵亡将士纪念日，美国陆军官方推特（Twitter）帐号特别从上周起发起民调询问用户对军旅生涯的看法，民众的分享尽是无奈，看了让人不禁鼻酸。

美国陆军官方推特帐号在上周接近尾声时展开调查，至今收到约1万份回覆，许多人是匿名分享，有人分享的内容无法获得独立证实；尽管如此，从中仍可一窥美国接连投入阿富汗战争和伊拉克战争，付出了多惨痛的代价。

一名用户以阿富汗战争和伊拉克战争的代号写道：「持久自由行动（OEF），自由伊拉克行动（OIF），换来创伤后压力症候群（PTSD）和慢性疼痛。」

美国2001年发动阿富汗战争，2年后的2003年再发动伊拉克战争，两场仗打下来，数以千计军人失去生命，更多人因此受伤。直至今日，阿富汗和伊拉克仍有美军部署。

一名用户写道：「我爸从伊拉克打仗回来后变得很爱骂人、易怒、偏执狂，之后接受了许多治疗，但身体和心里都不再一样了。他经历的一切绝对对他造成影响。」

另一人写道：「我儿子投身军旅，打了持久自由行动这场仗。他好不容易回来了，又重新入伍，却一枪打在自己头上。」

也有人写道：「战斗大拼盘：创伤后压力症候群、情绪极度低落、紧张、疏离、自杀未遂、没完没了的大发雷霆。我和大儿子还有孙子的关系都毁了，我一些同袍付出的代价更大。」

「从军对我的影响？问问我家人就知道。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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