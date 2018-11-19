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此内容发布于2018年11月19日 上午5:35 最后更新 - 2018年11月19日 -05:35

（法新社马德里18日电） 乌克兰女性主义运动团体费曼（Femen）上空女性抗议者，今天阻扰在马德里举行的独裁者佛朗哥逝世纪念活动。

西班牙警方表示，将近200名佛朗哥（Francisco Franco）支持者聚集在东方广场（Plaza de Oriente）。佛朗哥1939年至1975年军事独裁统治期间，在东方广场向群众发表演说。

许多人带着佛朗哥时代长枪党（Falangist）颜色的旗帜和雨伞。

3名女性打断集会，她们上身涂上「合法的法西斯主义」和「国家耻辱」字样，随后遭警方逮捕。

部分集会群众愤怒反应，试图攻击这些女性。

这场逝世纪念活动举行之际，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）的社会主义政府打算将佛朗哥遗骸从马德里附近的烈士谷（Valley of the Fallen）迁出。

佛朗哥的后代希望能将他的遗骸葬在马德里的阿穆德纳圣母主教座堂（La Almudena Cathedral）家庭墓穴。佛朗哥1975年11月20日过世。

桑杰士想要把佛朗哥遗骸移至更不引人注目之处，让追随者较难对佛朗哥表达敬意。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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