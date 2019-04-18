此内容发布于2019年4月18日 上午2:05

（法新社伦敦17日电） 英国官员今天宣布，政府将强制要求对观看网路成人图片、影音者查验年龄，相关规定将在7月上路，将成为全球第一个推行这项规定的国家。

这项强制规定受到儿童保护团体的欢迎，却遭到倡议数位权利团体的抨击，他们警告此举恐有个资外泄和线上隐私权问题。

新法将于7月15日上路，届时将强制要求网路成人影片业者查验用户年龄，确定使用者年满18岁。

不同网站将采不同查验方式，当中包括线上护照、信用卡，以及可在实体商店购得的特别凭证。

负责数位暨创意产业的官员詹姆斯（Margot James）说：「目前儿童太容易取得成人影片。」

英国文化、媒体暨体育部表示，业者若不执行年龄查验，提供随选视讯服务的业务将被撤销，或在英国被禁。

提倡线上儿童安全的非营利组织Internet Matters表示，他们「乐见」政府处理这个议题，他们也提醒「我们必须知道数位解决之道不是唯一的答案」。

Childnet执行长贾德纳（Will Gardner）说，政府此举「让线上保护儿童，得以与线下措施相同」。

但Open Rights Group表示，年龄查验程序「危险」且「不负责任」，执行长基洛克（Jim Killock ）表示，相关立法应兼顾隐私不打折扣，「个资外泄将是灾难，且是政府捅的蒌子」。

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