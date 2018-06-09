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此内容发布于2018年6月9日 下午9:35 最后更新 - 2018年6月9日 -21:35

（法新社罗马尼亚首都布加勒斯特9日电） 欧洲多个城市今天有数以千计的民众上街支持LGBT（同性恋、双性恋、跨性别）群体权益，他们挥舞彩虹旗，齐声谴责一切形式的歧视。

声援LGBT权益的和平游行，今天在义大利、希腊、拉脱维亚、克罗埃西亚、保加利亚、罗马尼亚及波兰等欧洲国家首都登场。

罗马尼亚首都布加勒斯特（Bucharest）约有3000人组成游行队伍行经市中心，许多人庆祝欧洲联盟（EU ）最高法院本周稍早的裁决。

欧洲法院（European Court of Justice）裁定，罗马尼亚男子柯曼（Relu Coman）有权与美国丈夫韩密尔顿（Robert "Clai" Hamilton）一同在罗马尼亚生活。

柯曼也现身在游行队伍里，他说，韩密尔顿和他是两个不接受歧视的人，如果他们之中有更多人也这样做，世界将更为美好。

罗马尼亚不承认同性婚姻，当局认为韩密尔顿无权享有欧盟公民配偶的欧盟居留权。

欧洲法院的裁决意味着，欧盟公民的同性伴侣，不论国籍，有权住在任一成员国境内，不承认同性婚姻的国家亦然。

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