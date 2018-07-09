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此内容发布于2018年7月9日 上午3:35 最后更新 - 2018年7月9日 -03:35

（法新社里约热内卢9日电） 巴西10月总统大选仍有数月之遥，昨天却接连出现应否释放前总统鲁拉的司法裁决和反制裁决，令人眼花撩乱。最后上诉法院院长汤普森佛罗雷斯裁定，鲁拉须继续服刑。

现年72岁的鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）因贪污罪获判12年徒刑，正在古里提巴市（Curitiba）监狱服刑。选前多项民调显示，鲁拉的支持度持续领先所有总统参选人；这位人气超高的左派前总统矢言参选到底。

上诉法院法官盖布兰尼托（Pedro Gebran Neto）昨天下午裁决，推翻巴西南部大城快乐港（Porto Alegre）上诉法院周末轮值法佛尔托（Rogerio Favreto）数小前下达释放鲁拉的震惊各界命令。此前，快乐港上诉法院下令逮捕鲁拉。

法佛尔托曾做出有利鲁拉在巴西工党（Workers' Party）内数名副手的裁决。工党6日代表鲁拉提出人身保护令申请，理由是鲁拉遭到非法监禁。

法佛尔托做出第一个释放鲁拉的裁决后，曾在2017年7月判处鲁拉徒刑的最高反贪污法官莫洛（Sergio Moro）表示，法佛尔托无权下令释放鲁拉。

盖布兰尼托跟着做出裁决，指示古里提巴市监狱联邦警察继续囚禁鲁拉。

不过度过剑拔弩张的下午后，出现意外转折。

法佛尔托坚持自己先前的判决依然成立，下令狱方须在一小时内释放鲁拉。

但过了下午6时30分的放人期限后，鲁拉依然在狱中。逾千名支持者聚集在古里提巴市监狱外，挥舞标语、国旗和标志，要求让鲁拉重获自由。

最后上诉法院院长汤普森佛罗雷斯（Carlos Eduardo Thompson Flores）让这出司法大戏暂告一段落，裁定根据稍早的判决，鲁拉须继续在狱中服刑。（译者：陈宜君/核稿：刘学源）

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