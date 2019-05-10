此内容发布于2019年5月10日 上午4:05

（法新社定布10日电） 不丹总理希林（Lotay Tshering）平日处理政事，周六则穿上医师袍、以泌尿科外科医师的身分为病患动手术。他表示：「对我来说，这有纾压效果。」

「有些人打高尔夫球，有些人射箭，我则喜欢动手术。这是我度周末的方式。」

希林去年获选为总理。去年的国会大选是不丹2008年废除绝对君主制后，第3度举行的民主选举。

希林曾在孟加拉、日本、澳洲和美国接受医学训练，开始从政则是2013年的事。

尽管他领导的协同党（DNT）当年未能在大选中胜出，国王汪曲克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）派遣他率领一群医师，与国王随从，至不丹偏远乡村提供免费的医疗服务。

现在，身为总理，希林每周四早上仍指导医师和实习医师，周六开刀，周日则陪伴家人。

总理办公室内，希林的座椅椅背上，往往挂着他已然褪色的医师袍。根据他的说法，这提醒他别忘了对选民的承诺：投入更多心力在医疗保健上。

尽管近年不丹的国民预期寿命有显着增长、婴儿死亡率下降，且许多传染病也已根除，诸如酗酒、糖尿病等和生活习惯有关的疾病，患病率却呈现上升趋势。

希林表示，在国民医疗保健方面，不丹政府还有许多事得做。他个人则无论如何至死都不会放弃医师本业。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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