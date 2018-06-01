下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月2日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月2日 -01:05

（法新社渥太华1日电） 加拿大帅哥总理杜鲁道（Justin Trudeau）素以谨慎化解烫手政治议题着称，但他对美国祭出钢铝关税强势回应，将应对危机的毅力又拉至一个新境界，或许有助他2019年赢得连任。

杜鲁道昨天对美国128亿美元货品课徵关税，以反击美国祭出的钢铝关税，他还指控美国总统川普缺乏「常识」。

杜鲁道这回的言行，与他在川普就职以来一直保持的魅力攻势呈鲜明对比。本身是业余拳击手的杜鲁道，把贯有的「阳光」言行改为批斗式，还发动加国80多年来最大规模的贸易反制措施，让加国民众、产业甚至反对党，都对他罕见「硬起来」批川普而喊赞。

「多伦多明星报」（Toronto Star）专栏评论家希柏特（Chantal Hebert）说：「杜鲁道说出了加拿大总理几十年来针对美国政府最严厉的一些话。」希柏特还以分水岭时刻，形容川普时代的美加关系。

希柏特还说：「加拿大政府首长挑明地说正与一个没常识的美国政府打交道，或开记者会坚持贸易谈判的己见，这可不是每天都能看到的事。」

渥太华大学教授李伯朗（Patrick Leblond）接受法新社访问，指杜鲁道这些新转变「将有助自由党下次的选举」。

李伯朗说：「我想民众了解，这事（贸易争端）完全不是自由党的错，我觉得加拿大政府已尽其所能避免这个结果，他们已试着接触并持续交流，是川普没能了解到自己的孤立主义政策会对美国与世界经济带来影响。」

Neuer Inhalt Horizontal Line