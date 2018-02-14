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此内容发布于2018年2月14日 上午7:20 最后更新 - 2018年2月14日 -07:20

（法新社雅加达14日综合外电报导）以穆斯林人口为主的印尼，至少10个城市禁止庆祝情人节，警方今天也围捕多对不甩传统的接吻爱侣。

法新社报导，印尼传统上兼容并蓄，但民众忧心当局正急剧转向基本教义派路线、推动禁止婚前性行为（包括同性恋性行为）的立法，违者将入监。

为找出任何庆祝情人节的迹象，印尼第2大城市泗水（Surabaya）当局今天发动突袭，并短暂地拘留约20几对爱侣，这些人被警方训诫一顿后获释。

旅游胜地龙目岛（Lombok）上的马打兰市（Mataram）也颁布情人节禁令，当局下令警方突袭学校，找出充满激情、与情人难舍难分的学生。

当局表示，饭店及小餐馆例外，人们可以在那里进行浪漫聚会。

苏拉威西岛（Sulawesi）锡江（Makassar）副市长黎萨（Syamsu Rizal）表示，锡江宣布禁止庆祝情人节，雅加达市郊的德博（Depok）也跟进。

黎萨说，「政府从未宣布要在全国举行情人节庆祝活动」，这项禁令将防止学生调情。

过去几年来，锡江都禁止庆祝情人节。

市政当局去年突袭便利商店并没收保险套，以阻止青少年于情人节发生性行为。

这个全球最大的穆斯林国家，至少有10个城市全面或部分禁止庆祝情人节。（译者：钟佑贞/核稿：徐崇哲）

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