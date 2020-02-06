此内容发布于2020年2月6日 上午6:20

（法新社新加坡6日电） 尽管因中国爆发2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫情，新加坡已禁止来自中国的旅客入境，但新加坡航空展主办单位表示，中国空军下星期仍将首次参展。

新加坡上周禁止最近前往中国大陆的旅客入境或过境，以遏制已经造成数百人死亡、感染数万人的新型冠状病毒入侵。持有中国护照的旅客也暂时无法获得新加坡签证。

不过，中国解放军八一飞行表演队已获得许可，参加亚洲规模最大的新加坡航空展。这项展览每两年举办一次，预定11日开幕。

新加坡航空展主办单位Experia Events昨晚发表声明说：「八一飞行表演队已经采取积极措施，例如健康检查和体温筛检，确保他们在飞抵新加坡前健康无恙。」

声明提及：「他们正采取一切必要预防措施，当他们在新加坡时，将符合现行准则。」

新华社报导，八一飞行表演队成员昨天已抵达新加坡。1962年成立的八一飞行表演队，将参与航空展的重头戏飞行表演。

本周稍早前，南韩空军黑鹰特技飞行小组因为对新型冠状病毒的忧虑，退出新加坡航空展。

此外，多家参展商也已退出，包括加拿大庞巴迪公司（Bombardier）及10家中国公司。传统上在主要活动前举行的一场会议也已取消。

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