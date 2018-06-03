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此内容发布于2018年6月3日 上午7:20 最后更新 - 2018年6月3日 -07:20

（法新社洛杉矶3日电） 在蓬勃发展的洛杉矶美食界，新一代餐厅不仅提供味觉飨宴，还结合同样精心的另4种感官体验。「薄暮」便是这类全方位体验餐厅的最佳代表，他们致力于颠覆现代餐厅运作模式。

「薄暮」（Vespertine）餐厅采用火山岩制作的陶器盛装餐点，主厨的围裙是以日本武士服的织布机编制，服务生则身着修道士般黑色服装，以细心态度和精准动作服务客人。

在这间餐厅，一切细节都经过精心安排，以刺激味蕾以外的感官经验。「薄暮」去年开幕后，在南加州一夕成名，并挤上「洛杉矶时报」美食评论家高德（Jonathan Gold）权威的年度餐厅排行榜。

顶着半边剃平、半边乌黑流苏发型的「薄暮」主厨卡恩（Jordan Kahn）表示：「客人可说是踏入一个我们创造和合成的世界。我们想让你以任何想要的方式漫步其中体验。」

他说，开设「薄暮」的灵感来自他经过西洛杉矶一栋造型奇特的玻璃建筑。这栋建筑用氧化后的金属搭建出骨架外露的造型，因此获得「松饼」外号。卡恩向建筑师提议在里头开家餐厅，让艺术品成为料理的灵感来源。

在圣塔蒙尼加（Santa Monica）附近，也有一间提供主厨精华套餐（tasting menu）的餐厅「对话」（Dialogue），承诺带给客人「感官游戏」的体验。

而在比佛利山（Beverly Hills），富冒险精神的食客可试试「索慕尼」（Somni），餐厅名称是加泰隆尼亚语「梦」的意思。

甚至奥地利名主厨帕克（Wolfgang Puck）这类拥有美食帝国的老手，也投入这种噱头十足的美食界大胆尝试。

他在西好莱坞市（West Hollywood）定期更换主厨精华套餐的8人吧台座餐厅「震撼体验」（The Rogue Experience），便号称要「挑战预期和未来食物的极限」。

在「薄暮」，一顿餐安排成如同4幕剧。从进入一个半包浩斯（Bauhaus）半日式风格的花园开始，客人先享用香槟。

接着主厨卡恩在一个像室内装潢杂志里的厨房招呼食客，服务人员随后护送客人登上顶楼的露天餐厅座，享用气泡开胃酒和15道佳肴。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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