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此内容发布于2018年7月16日 上午10:50 最后更新 - 2018年7月16日 -10:50

（法新社巴黎16日电） 巴黎群众聚集2015年11月遭致命攻击锁定的酒吧庆祝法国称冠世足，照片在社群媒体广为流传。尽管恐攻威胁挥之不去，引人注目的照片堪称法国决心不活在恐惧中的强而有力象徵。

社群媒体上流传的照片显示，蓝衫军（Les Bleus）金杯即将到手之际，巴黎东区钟琴酒吧（Carillon）内的球迷大玩人体冲浪、吧台人员喷洒香槟。

3年前的周五夜晚大屠杀夺走130条性命，而那只是造成近250人丧命连串攻击的一部分。对还没有从阴影中走出的法国而言，这样的庆祝活动令人振奋。

年轻IT顾问巴德（Benoit Bardet）在钟琴酒吧外告诉法新社记者：「来这里庆祝拿下世界冠军是种象徵」。

他说：「与朋友来这里是一种纪念方式，同时展现巴黎不死。」

许多人视世界杯冠军是法国翻转运气的机会，有助于缓和紧张，尤其是资源匮乏的都会区，当地广大移民社群经常抱怨被当做二等公民。

穿着格里兹曼（Antoine Griezmann）球衣的格尼翁（Luduvic Guaignant）告诉法新社：「见到人人一起上街，真疯狂。问题再也不存在了，例如种族歧视，人人都在一块儿，这实在是因为足球才有可能发生。」（译者：罗苑韶/核稿：何宏儒）

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