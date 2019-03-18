此内容发布于2019年3月18日 下午7:20

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天签署具争议性的法案，让法院能以不尊重有关当局为由，对民众判处罚款与短暂监禁，并阻止媒体发布「假新闻」。

人权运动人士警告，这些法律等同于审查制度，将遭到滥用以箝制言论自由，但蒲亭仍无视劝告签署新法。

针对不尊重有关当局的行为，新法支持对「冒犯国家象徵」祭出惩罚，并规定对屡犯者祭出高额罚款及处以15天刑期，引发巨大争议。

另一条法律允许检方决定什么是「假新闻」，并让媒体监察机构有权要求媒体删文。

未能遵守规定的网站将遭到封锁。如果违法行为引发严重后果，像是死亡或暴动，罚款可能高达150万卢布（约新台币71万元）。

维权人士说，蒲亭自2000年首度当上总统以来，便逐渐在俄罗斯打压各种自由，箝制批评人士的言论并控制电视台。他们说，这些新法律把打压公民社会的程度推升到全新境界。

批评人士表示，这些法律措辞含糊不清，有很大的范围将遭到滥用，维权人士与反对派记者在俄罗斯工作时已经遭遇困难，有时甚至遭遇致命的威胁，这些法律让他们的处境更加艰困。

批评人士说，在蒲亭的支持率下滑与经济问题增加之际，当局试图强迫俄罗斯人尊重克里姆林宫。

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