此内容发布于2019年3月26日 上午6:35

（法新社雪梨26日电） 澳洲今天警告，如果社群媒体巨头不快速从自家平台移除极端主义相关内容，这些公司的高层未来可能会被关进监狱。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天与脸书（Facebook）、推特（Twitter）和谷歌（Google）在内的许多科技业者会面，询问它们打算如何避免其平台遭恐怖分子「当作武器」。纽西兰15日发生清真寺屠杀事件后，坎培拉当局考虑制定新法。

莫里森在会前告诉记者，社群媒体「能在半秒钟内向你发布一则广告」。

他并说：「它们应该能在相同时间内移除这类恐怖分子材料和其他非常危险的内容，运用它们的强大实力因应实际挑战，维护澳洲人的安全。」

脸书先前表示，曾150万次「迅速」移除基督城清真寺屠杀影片。自称白人至上主义者的枪手塔伦（Brenton Tarrant）透过脸书直播屠杀过程。

这段17分钟影片在网路上疯传，专家表示，攻击案发生几小时后能在网路上轻易搜寻到相关影片。基督城屠杀事件夺走50人性命。

澳洲检察总长波特（Christian Porter）表示，这些公司今天会面时的反应「非常不热烈」。

他说：「我们希望今天更重要的讨论是如何更快速反应，或首先该如何确实防止直播这类内容？而这些问题的答案都没有令人非常满意。」

波特表示，当政府思考制定相关新法时，「绝对会考虑」这些公司高阶主管入狱的可能性。

他警告，不论这些公司总部位在何处，澳洲法律拥有「境外效力」。

针对澳洲法律拟对社群媒体主管判刑一事，新南威尔斯大学（University of New South Wales）网路安全专家菲尔（Nigel Phair）存疑。

他告诉澳洲公共广播机构特殊广播服务（SBS）：「刑罚仅适用于定居在澳洲的高阶主管，一般来说，这些人是行销主管，而非负责营运和维护平台者。」（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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