此内容发布于2019年4月30日 上午11:20

（法新社纽约30日电） 美国大学生不想在毕业后被学贷压垮，兴起以未来就业后，以特定比例的收入分享方式支付学费，不再以贷款举债方式投资自己的教育。庞大的学贷已让数百万美国人身陷债务陷阱。

毕业后若找不到工作，或薪资水准未达特定门槛，即不用付学费，因此有所保障。

法新社报导，这种以「收入分享协议」（Income Share Agreements，ISA）交学费的方式，目前只有部分大学和电脑程式训练中心提供。但在学贷问题恶化下，这种方式越来越受青睐。

目前全美学贷金额已突破1.5兆美元（约新台币46兆元），这意味着很多美国大学生必须被迫延后，甚至放弃买房的梦想或其他大型采购，进而造成更广泛的经济冲击。

普度大学（Purdue University）是美国第一所提供收入分享协议的公立大学。自2016年以来，普度大学已帮759名学生缴付约950万美元（约新台币2亿9353万元）的学费。

其他学校也纷纷跟进，各所学校有不同的协议条件，像科罗拉多山学院（Colorado Mountain College）仅限没管道取得政府资助贷款的无证移民学生申请。

私立训练中心也渐渐向这类奖助制度靠拢，像是提供3个月密集电脑培训课程，学费达4万美元（约新台币124万元）的General Assembly也有。

和校方签下收入分享协议的学生不用交学费，但必须承诺就业后年薪若在4万美元以上，必须交出年薪10%，长达4年，总金额大约是教育费用的1.5倍。

负责收入分享协议业务的欧格雷特里（Tom Ogletree）说，「他们同意如果薪水不错，会交更多的钱。」

「但倘若遭遇困难，不会受到惩罚。而且不像学生贷款，他们不会被强制偿还。」

学生若因个人、家庭或健康因素必须停止工作，得以暂停付款。

欧格雷特里说，由于校方得等到学生就业且有能力履约时才会有所回报，因此校方为了本身利益，必须确保学生的专业成就。

协助校方设计收入分享协议的维摩教育（Vemo Education）创办人狄索伦托（Tonio DeSorrento）表示，有些学校利用本身的财力挹注收入分享协议所需资金，有些则是利用捐赠、赞助，以及有影响力投资人出资。

不过，专家警告，这种已存在拉丁美洲的新融资方式不是什么神奇解决方案。有些学校可能会用来吸引更多学生，恐有助长学费和杂费飙升的风险。（译者：刘淑琴/核稿：刘学源）

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