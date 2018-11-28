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此内容发布于2018年11月28日 上午2:35 最后更新 - 2018年11月28日 -02:35

（法新社华盛顿27日电） 深具影响力的白宫国安顾问波顿（John Bolton）今天表示，他不会去听沙乌地阿拉伯异议记者哈绍吉遇害过程录音带，因为他不懂阿拉伯语。

哈绍吉（Jamal Khashoggi）10月2日进入沙乌地驻伊斯坦堡领事馆遇害后，土耳其分送这卷令人毛骨悚然的录音带给美国等国，成为美国盟友沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）据信下令杀害哈绍吉的关键证据。

但波顿告诉记者，要他去听这卷录音带没有意义，因为他不懂阿拉伯语。

他回应一名记者：「我想我该问你，为什么你觉得我应该去听，你认为我会从它（录音带）得知什么。」

当被询及，为何他不在翻译人员的协助下去听，他回答：「我可以读文字稿。」

波顿不愿去听这卷录音带，反映出美国总统川普的立场。川普表示，他不需要去听这卷录音带。

媒体报导，中央情报局（CIA）直指穆罕默德．沙尔曼是哈绍吉案的幕后黑手。川普发表声明说，美国和沙乌地关系以及原油市场稳定比这起丑闻还要重要。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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