(法新社纽约3日电) 巴西总统波索纳洛(Jair Bolsonaro)日前获选为巴西美国商会「年度风云人物」而遭外界抗议后,巴西总统府今天宣布,取消总统近日访问纽约市的行程。

因为波索纳洛曾发表种族主义、恐同和仇恨女性言论,使得纽约市许多地点都拒绝出借场地给巴西美国商会(Brazilian-American Chamber of Commerce)举办年度风云人物(Person of the Year)颁奖活动和晚宴。

14日的颁奖活动原本要在美国自然史博物馆(American Museum of Natural History)进行,但遭到外界批评后,美国自然史博物馆最终打了退堂鼓。

巴西总统府发言人巴罗士(Otavio Rego Barros)今天声明表示,由于主办单位受到「纽约市长的抵制和蓄意攻击,还有利益团体施加压力」,波索纳洛决定取消访美。

这场活动的主要赞助商达美航空公司(Delta Air Lines)、英国金融时报(The Financial Times)及贝恩策略顾问公司(Bain & Co)今天都向法新社证实,会撤回对活动的赞助。

