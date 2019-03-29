此内容发布于2019年3月29日 上午7:20

（法新社法国普卢阿尔泽勒29日电） 30多年来，亮橘色「加菲猫」造型的电话机一直冲到法国一处海滩上，让当地海滩清洁人员相当困惑，如今这个谜团终于被解开，原来源头是一只落海货柜。

当地人一直怀疑，罪魁祸首是一只落海货柜，层出不穷的加菲猫电话机一直困扰北部菲尼斯泰尔省（Finistere）民众。

不列塔尼（Brittany）清理团体Ar Viltansou负责人席默宁（Claire Simonin）说：「我们协会成立18年，几乎每次净滩都会捡到加菲猫电话机的碎片。」

直到一名当地人指出，1980年代一场暴风雨过后，他发现那只货柜，因而解开这个谜团；原来这只货柜卡在一个只有退潮时可进入的洞穴。

探勘小组找到这只货柜位置后，席默宁告诉法新社：「他告诉我们洞穴位置…非常、非常危险。」

「我们找到这不可思议的（洞穴）裂缝，30公尺深，在底部有货柜残骸。」

她并表示：「在入口的大圆石下，我们发现23台完整电话机，有座机和电话线。到处都是（电话机）。」

伊洛瓦兹海洋自然公园（Iroise Marine Nature Park）主任布华罗（Fabien Boileau）说：「我们不知道当时发生什么事：不知道从何而来、不知道是什么船只。」

「我们不知道是好几只货柜落海，还是只有一只。」（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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