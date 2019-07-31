此内容发布于2019年7月31日 上午3:20

（法新社维吉尼亚州詹姆士敦30日电） 美国总统川普连番口头攻击非裔等非白人对象，他虽在今天否认有任何种族主义「策略」，却遭现场的人指控散播「仇恨」。

川普近来除攻击非裔和其他非白人政敌，也把矛头对准非裔居民为大宗的巴尔的摩（Baltimore）。当被问及此事，川普（Donald Trump）在白宫告诉记者：「我没有策略，我没有任何一点策略。」

他说：「我没有对任何人生气。」

稍早，川普前往维吉尼亚州詹姆士敦（Jamestown）纪念英国殖民者400年前在当地创立首个地方议会，并在演说中谴责奴隶制度的「恐怖」。

演说中，川普提到，第一批殖民者之后，第一批非洲奴隶也跟着到来，使得詹姆士敦象徵的不仅是美国民主制度，也是大规模蓄奴制。

川普表示，「我们要谨记每一个受奴隶制度恐怖折磨的受惊灵魂」，并称那是「对人命的野蛮交易」。

然而，维吉尼亚州非裔州议员们杯葛这场活动，说活动已遭川普「玷污」。

非裔州议员们在声明中说：「实在无法不去理会总统是象徵着仇恨与藐视的代表。」声明并指控川普动用「具种族主义和仇外主义的言词」。

川普演说期间，更罕见发生有维州州议员打断总统讲话的情况，并高举写着「驱逐仇恨」、「滚回你腐败的家」的标语。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，维州州众议员，本身是穆斯林的萨密拉（Ibraheem Samirah）高举标语说：「总统先生，你不能送我们回去，维州就是我们的家。」

川普暂停他的演说，等到萨密拉被带离现场后继续按稿讲完全程。

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