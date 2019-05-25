此内容发布于2019年5月25日 上午8:20

（法新社海牙25日综合外电报导）荷兰有个专门记录目击飞碟的网站，今天清晨接获大量回报，有人看到「一列星星」划过荷兰夜空，担心是外星人入侵。

这个网站www.ufomeldpunt.nl涌入了150则以上的目击通报，惊讶不已的目击者描述「一列诡异的星星或光点以稳定速度越过天际」。

一位目击者说，「有一长列光点出现，移动速度比飞机快」；另有人称，这是「一串星星」，或说，「我把它拍下来了」。

一名目击者怀疑，「这是俄罗斯攻打美国吗？或是飞碟吗？说真的，我不知道。」

这个有些人以为是近距离第三类接触的现象，其实是美国太空探索科技公司（SpaceX）数小时前发射的连串人造卫星，大约有60颗，属于SpaceX卫星网路服务星链（Starlink）计画的一部分。

这列人造卫星在凌晨1时（格林威治时间23时）前后划过荷兰天际，是亿万富翁马斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司从太空中提供网路服务的部分设备。

SpaceX的一枚猎鹰9号（Falcon 9）火箭在格林威治时间24日凌晨2时30分前后自佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）顺利发射升空。

升空后约一小时，火箭在地表上空450公里处开始施放卫星。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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