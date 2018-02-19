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此内容发布于2018年2月20日 上午12:20 最后更新 - 2018年2月20日 -00:20

（法新巴黎20日电） 根据医学报告，每周花几个小时遛遛狗、从事园艺等排汗量不大的轻度运动，还是可以降低年长男性的死亡风险。

今天发表在「英国运动医学杂志」（British Journal of Sports Medicine）的报告挑战了两个长久以来的假设：要促进身体健康、降低死亡风险，不仅要从事剧烈运动，运动时间也要长。

例如英国的运动量指南就建议，老人每周至少做150分钟中度到强度的运动，分段做每次不可少过10分钟。

但今天发表的报告显示，轻度运动也应该列入高龄人士的运动量指南。

研究主笔、伦敦大学学院（UCL）流行病学家杰夫里兹（Barbara Jefferis）在追踪约1181名平均年龄78岁、不患有心血管疾病的男性5年后，告诉法新社：「结果指出，所有活动，无论激烈程度高低，都有益长者。」

鼓励老人从事不流汗的运动似乎也比较实际。自愿受试者当中，仅16%做到英国运动指南要求的每次至少10分钟，但有2/3达到每周运动150分钟的量，只不过每次活动的时间都比要求得要短。

研究发现，每天从事额外30分钟的轻度运动，死亡风险降低17%。而从事半小时中强度运动降低死亡风险达33%。

不过重点在于运动的总时间，而不是运动时间分多少段来做。

从事简短、分段式轻度活动的男性，无论是除草、游泳还是健走，都有助延年益寿，与每次健身时间较长的男性无异。

杰夫里兹没有年长女性的相关数据，但她说，研究结果没有不适用在女性身上的道理。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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