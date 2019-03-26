此内容发布于2019年3月26日 上午9:35

（法新社梵蒂冈26日电） 教廷女性月刊「女性教会世界」（Woman Church World）的创办人史卡拉菲亚今天表示，由于上司试图加强控制报导并引进更多「听话」记者，月刊的全女性编辑团队已集体请辞。

史卡拉菲亚（Lucetta Scaraffia）在义大利宗教新闻部落格「地震仪」（Il Sismografo）发布社论表示：「我们辞职不干，因为我们感觉被不信任和逐渐削减正当性的气氛包围。」

7年前创刊的「女性教会世界」以夹页方式和教廷的「罗马观察报」（L'Osservatore Romano）一同出刊，却不避讳谈论尖锐议题，例如教士对修女的性侵。

史卡拉菲亚表示，「罗马观察报」的新主编孟达（Andrea Monda）为了控制「女性教会世界」的报导路线，引进一些外部撰稿人，试图「弱化」这本月刊。

她写道：「他们回到以前做法，选择确保服从的女性…（并）放弃教宗方济各（Pope Francis）如此经常寻求的『直率发言的自由』（parresia）。」

孟达则发布声明，否认依据服从度来选择任何男性或女性撰稿人。他还说「女性教会世界」将继续出刊。

史卡拉菲亚另在致教宗的公开信中替「女性教会世界」辩护。她说，可能激怒梵蒂冈的报导，都是已经曝光且事证已公开的事件。

史卡拉菲亚表示：「一个充满活力的开创行动，如今似乎已贬为一片沉默。我们又回到陈腐和死气沉沉的习惯，在男性直接控制下选择那些被视为可靠的女性。」

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