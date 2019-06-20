此内容发布于2019年6月20日 下午10:20

（法新社特比利西20日电） 一名俄罗斯国会议员今天在乔治亚国会议长座位发表演说，引发民众不满爆发冲突，警方发射橡胶子弹和催泪瓦斯，驱赶闯入国会的抗议群众，乔治亚首都特比利西陷入混乱。

俄罗斯国会议员盖夫里洛夫（Sergei Gavrilov）发表具有争议的谈话内容后，约1万名抗议民众包围乔治亚国会大楼，部分抗议人士突破警方防暴警戒线，闯入国会庭院。法新社记者目击，多辆救护车到场撤离几名受伤民众。

抗议群众阵线被警方向后推移，但有些抗议者仍卖力向前冲，促使警方朝着他们发射橡胶子弹和催泪瓦斯，迫使抗议民众争相走避。催泪瓦斯消退后，国会大楼外还留下约3000名的抗议人士。

盖夫里洛夫出席东正教议会大会（Interparliamentary Assembly on Orthodoxy）年会并致词后，成千上万的民众今天稍早聚集在特比利西市中心，要求乔治亚国会议长科巴伊泽（Irakli Kobakhidze）辞职下台。东正教议会大会是由东正教国家组成的议员论坛。

一群乔治亚反对派议员更要求俄罗斯代表团离开会议厅。

盖夫里洛夫在亲西方立场坚定的乔治亚国会致词，激起议员和民众愤怒。前苏联共和国的乔治亚2008年与俄罗斯曾因阿柏克兹亚（Abkhazia）地区和南奥赛提亚省（South-Ossetia）的分离主义区域问题发生战争，乔治亚战败。

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