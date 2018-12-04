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此内容发布于2018年12月4日 下午9:35 最后更新 - 2018年12月4日 -21:35

（法新社芝加哥4日电） 美国共和党在期中选举丢掉威斯康辛州州长宝座后，当地共和党籍州议员准备于午夜前，就削弱新科民主党籍州长艾佛斯（Tony Evers）权力的法案进行表决，引发外界抨击。

抗议人士今天不畏低温，在威州首府麦迪逊（Madison）的州议会大厦前聚集示威，并朝议员大喊「可耻」。

共和党籍现任州长华克（Scott Walker）出席耶诞树点灯仪式时，现场也嘘声不断。明年1月走马上任的艾佛斯说，若法案成为法律，他可能会向法院提出异议。

「密尔瓦基哨兵日报」（Milwaukee Journal Sentinel）报导，艾佛斯说：「我们将积极评估是否提起诉讼，或采取其他步骤来保障威州选民的民意。」

共和党籍议员则为自家提案辩驳，说他们的目的是制定法律，让共和党领导的州议会发挥更大的作用。

威州众议会议员佛斯（Robin Vos）于记者会上表示：「我们将确保每个分支机构取得尽可能相等的权力。」他说：「我们不认为任何人都可以大笔一挥，推翻我们立法机构通过、法院视为合宪的法律。」

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