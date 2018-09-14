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此内容发布于2018年9月14日 下午11:35 最后更新 - 2018年9月14日 -23:35

（法新社华盛顿14日电） 美国前国务卿凯瑞（John Kerry）宣传新书时，透露自己卸任后曾与伊朗外长查瑞夫会晤3至4次，引发总统川普及现任国务卿蓬佩奥不满，接连抨击凯瑞此举「坏透了」及「不当」。

川普昨天晚上发推文表示：「凯瑞与敌意甚深的伊朗政权非法会晤，这只会破坏我们的伟大志业，对美国人民造成伤害。」

川普说：「他（凯瑞）还要他们（伊朗）等川普政府下台！」川普最后以大写的「坏透了」（BAD）为推文作结。

凯瑞在前总统欧巴马任内担任国务卿时，2015年与伊朗达成核协议，但川普今年宣布退出。

凯瑞在新书「日日得来不易」（Every Day is Extra，暂译）宣传期间表示，他卸任后曾会晤伊朗外长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）「3或4次」。

蓬佩奥（Mike Pompeo）虽未评论这类会晤的合法性，但他指控凯瑞「积极破坏美国政策」。

身为反伊朗的鹰派人士，蓬佩奥指责凯瑞的行为「不当且前所未见」。

蓬佩奥说：「前国务卿竟与世界上最大支持恐怖主义的国家打交道，据他自己的说法…他还要他们（伊朗）等这届政府下台。」

凯瑞的发言人也透过声明说，凯瑞的行为并无不妥，「诚如每位卸任的国务卿，凯瑞也和各国外长保持连系」。

发言人也说：「（凯瑞）今年初与国务卿蓬佩奥透过电话谈了许久，他当时已详细告知自己对伊朗立场的了解。」

凯瑞12日接受保守派电台主持人修伊特（Hugh Hewitt）访问，当时修伊特询问是否曾向查瑞夫建议，如何应对川普政府退出伊朗核协议的决定，凯瑞回应：「没有，这不是我的工作。」

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