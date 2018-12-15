不满右翼政府反移民 逾万奥地利群众冒雪示威

此内容发布于2018年12月16日 上午12:50

（法新社维也纳15日电） 上万奥地利民众今天不畏风雪天寒走上维也纳街头示威，向上任一年、由保守派与极右翼组成执政联盟的新政府采强硬反移民路线，表达抗议；但奥地利的右倾政府民调不低。

据警方估计，即使天气不佳，仍有约1万7000名群众占据首都街道；活动主办单位则声称示威人数达5万人。

许多人挥舞写有「法西斯主义者滚出政府」、「种族歧视惹毛我了」、「要多点爱、勇气与团结」的旗帜穿梭维也纳街头，群众随后聚集在霍夫堡（Hofburg）的奥地利旧皇宫外。

总理库尔茨（Sebastian Kurz）的人民党（OeVP）与极右派政党自由党（FPOe）所组的联合政府，从去年12月18日上任，这场集会适逢新政府执政1周年前夕。

在库尔茨政府过去一年带领下，奥地利引进一连串强硬的反移民措施。奥地利在今年12月底前，还是欧洲联盟（EU）理事会主席。

奥地利政府的最新举措，是上月敲定削减移民福利的细节；此举备受教会团体与扫除贫穷人士批评。

不过拜今年经济成长有望达3%，加上失业率5.6%在欧元区算是最低地区之一所赐，奥地利的右翼联合政府依然坐拥高民调支持。

库尔茨的人民党在去年选举以31.5%得票胜出，如今支持率还提升至35%；同时，由副总理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）领导的自由党，仅从去年选举获得的26%微幅掉到24%。

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