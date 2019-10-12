此内容发布于2019年10月13日 上午12:35

（法新社巴黎12日电） 数以千计民众今天走上欧洲各大城市，抗议土耳其攻打叙利亚的库德族，一些人甚至把土耳其总统艾尔段称为「恐怖分子」。

抗议群众挥舞库德族的绿红黄旗帜，高举「川普＝连环杀人犯」的标语，甚至把艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）称为「达伊沙」（Daesh，「伊斯兰国」别称）的真正领导人。

主办单位表示，安卡拉加强攻击库德族控制的叙国东北城镇后，「超过2万人」在法国巴黎示威抗议。今天稍早群众聚集艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）附近，稍晚又有约3000人在共和国广场（Place de la Republique）抗议。巴黎警方估计，共约4000人参与游行。

其他法国城市如马赛（Marseille）、史特拉斯堡（Strasbourg）、波尔多（Bordeaux）、里尔（Lille）、格瑞诺布（Grenoble）都有示威活动。

德国各地也有类似游行，根据德新社（DPA），科隆（Cologne）超过1万人参与。荷兰海牙、波兰华沙也有群众示威，瑞典斯德哥尔摩则有约5000人上街。

匈牙利首都布达佩斯的土耳其与美国大使馆外有数百人聚集抗议，高喊着「川普－奥班－艾尔段，独裁者」。奥班（Viktor Orban）是匈牙利民粹右派总理。

奥地利维也纳数千人游行、希腊雅典约2000名库德族人与希腊人游行到土国大使馆，挥舞写着「现在就停止入侵」的标语与旗帜。

美国总统川普9日下令美军撤离土叙边界后，土耳其展开攻势。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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