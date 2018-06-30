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此内容发布于2018年7月1日 上午1:05 最后更新 - 2018年7月1日 -01:05

（法新社华盛顿30日电） 为抗议总统川普的强硬移民政策，美国各城市今天有数万名示威人士走上街头，要求立即让在美墨边境被迫分离的家庭团聚。

示威者群聚白宫正对面的拉法叶广场，现场气氛既愤慨又悲伤，人群接着朝国会大厦前进。

波士顿、芝加哥、洛杉矶、纽约及波特兰等城市皆有大批抗议人士上街，知名R&B歌手艾莉西亚凯斯（Alicia Keys）及音乐剧创作人米兰达（Lin-Manuel Miranda）也现身华盛顿示威现场，歌手约翰传奇（John Legend）则加入洛杉矶的抗议阵营。

「家人应该在一起」（Families Belong Together ）抗议活动开始时，皮斯卡塔威印地安人邦（Piscataway Indian Nation）的麦迪纳-泰亚克（Sebastian Medina-Tayac）以英语及西班牙语疾呼：「我们反对边界，我们反对筑墙。」

当一名巴西籍的母亲讲述自己被迫与儿子分开的遭遇时，现场扩音器正播放与亲属分离的儿童哭声。

她说：「我错过他9个月的成长时光，这绝不应该发生。」

她早在当局5月大行拆散家庭措施前，就被迫与孩子分开。

现场民众顶着摄氏逾33度的高温，闻后大喊：「羞耻！耻辱！」

然而，抗议者的呼声却无法传到川普耳里，因为他今天人在新泽西州贝德敏斯特（Bedminster）川普国家高球俱乐部（Trump National Golf Club）。

但川普车队行经的路线也有抗议人士聚集，许多人高举着与移民政策相关的标语。

其中一人说：「寻求庇护者不是罪犯。」

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