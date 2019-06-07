（法新社华盛顿6日电） 美国流行乐天后玛丹娜（Madonna）表示，她觉得自己被「纽约时报」（NYT）的深度人物侧写「强暴」，并说这家报社是「父权体制的开国元勋之一」。

玛丹娜表示，这篇名为「60岁的玛丹娜」（Madonna at Sixty）报导过度聚焦她的年龄，她认为自己若是男性，纽时就不会这么做。

玛丹娜在Instagram表示，写这则报导的记者跟她相处数月之久，被邀请一窥多数人无法看见的世界，但却聚焦细微末节及肤浅之事，像她的种族或窗帘布料，并永无止尽地评论、若她是男生就不会被提及的年龄。

玛丹娜说：「这让我感觉像被强暴。没错，我是可以使用这种类比的，因为我曾在19岁被强暴。」

玛丹娜告诉撰写这篇采访的记者葛里哥里亚蒂斯（Vanessa Grigoriadis），她2015年的专辑「心叛逆」（Rebel Heart）提早外流时，她「感觉像被强暴」。

这名作者在报导中写道：「用这种方式解释感觉不适合，现在的女性试着不用这种词打比方。」

玛丹娜说这篇文章「进一步证实令人尊敬的纽约时报是父权体制的开国元勋之一」。她说：「沁入社会结构的父权体制去死吧，我永远不会停止根除它的战斗。」

纽时描述玛丹娜1980年代全盛时期时表示，她「用自己的钢铁意志打造高度自传性、超级自主且过度性化的女流行巨星这种特别类型，并成为全国女性特质的主要楷模」。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram