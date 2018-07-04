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此内容发布于2018年7月5日 上午12:20 最后更新 - 2018年7月5日 -00:20

（法新社马德里4日电） 线上百科全书维基百科今天在至少3国关闭网站，抗议欧洲议会即将表决的争议性新版着作权法，不满新法可能让线上平台扛起用户张贴有着作权法保障资料的法律责任。

造访西班牙、义大利和波兰的维基百科（Wikipedia）网站，会出现有关欧洲议会即将举行表决的解释性抗议声明。

西班牙的维基百科在声明中说：「相关规定将威胁网路自由，对网路施以新的过滤机制、障碍和限制。」

「假如实际版本提案获得通过，未来在社群网站分享新闻或透过搜寻引擎取得新闻的行为，会变得更加复杂。」

声明还说，维基百科将蒙受「风险」，并呼吁使用者致电欧洲议会议员表达抗议。

全面修订的欧洲着作权法案分成好几部分，其中一项改革遭到维基百科批评，其他人则警告，这将导致科技巨头展开全面审查。

另一项改革将强迫谷歌（Google）、脸书（Facebook）等网路平台支付连结新闻内容的费用。这项规定获法新社等新闻通讯社赞扬是「重大一步」。

尽管欧洲联盟执行委员会（EC）回应说，「维基百科和其他线上百科不会被纳入这项着作权法案的范围内」。

但维基百科创办人韦尔斯（Jimmy Wales）和关切此议题的绿党欧洲国会议员芮达（Julia Reda）则坚持，维基百科会受到影响。

明天的表决仅代表欧洲国会议员的协商立场，而非最终结果。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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