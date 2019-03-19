此内容发布于2019年3月19日 下午11:05

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天再度炮轰已故的重量级政治人物马侃（John McCain），称他「从来都不喜欢」这位亚利桑那州联邦参议员及越战英雄，且「永远都不会」。

川普上周末在推特连环发文批评马侃，今天在白宫会晤巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）时，在回答记者提问时再度对同党党员马侃补刀。

川普提到马侃时说：「我很不满他没有废除并取代欧巴马健保（Obamacare）。」马侃2017年投票反对废除俗称欧巴马健保的平价医疗法（Affordable Care Act）。

川普声称：「我们的国家本可节省上兆美元，我们本来可以有很棒的健保。」他说：「我从来都不喜欢马侃，永远都不会。」

川普周末期间才刚发文批评马侃，其中一则称马侃在美国海军军官学校（US Naval Academy）成绩「吊车尾」。

马侃实际上是以倒数第5名的成绩毕业，之后在驾驶喷射战机时遭北越军击落并俘虏长达6年多。马侃去年8月因脑癌病逝，享寿81岁。

以医疗为由逃过兵役的川普却在竞选期间揶揄马侃「成为越战英雄只是因为他被俘虏过」，还说「我比较喜欢没被俘虏的人」。

马侃生前毫不留情批评川普，并于最后遗愿表明不希望总统出席他的葬礼。

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