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此内容发布于2018年3月2日 上午6:05 最后更新 - 2018年3月2日 -06:05

（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯驻美大使今天向俄国塔斯社（Tass）表示，由于华府代表临时退出一场网路安全会议，俄国已取消了原定这个月举行的俄美战略会谈。

俄国驻美大使安托诺夫（Anatoly Antonov）表示，华府2月底临时退出两国在日内瓦的对谈，「作法很不友善…让人感觉他们是预谋的，更导致双边关系进一步恶化」。

俄国认为，两国原定6到7日在维也纳举行、意在商谈战略稳定与俄美双边关系问题的会议，因而「不可能」实现。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin） 昨天的国情咨文演说充满浓厚军事味道，更在期间宣布一系列新型「无敌」高超音速武器与潜舰，遭美国指控公然违反冷战时期签署的条约。

安托诺夫在脸书另一声明中表示，美国国务院的指责不过是子虚乌有。

他说：「我会再次强调，俄国发展自家核武潜力，并无撕裂任何军备控制或禁止核子扩散协议。」

「美国国务院对这项议题内容看来不甚了解。」他也表示，蒲亭昨天所提及的武器，都属美国与前苏联协议的许可范围内。（译者：陈乃瑜/核稿：徐崇哲）

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