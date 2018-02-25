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此内容发布于2018年2月25日 下午11:05 最后更新 - 2018年2月25日 -23:05

（法新社日内瓦25日电） 联合国日内瓦办事处员工计画27日罢工半天，抗议「不公平」的薪资调降，与此同时，数十名部长级人物和其他达官显要正在联合国欧洲总部参与高层级活动。

联合国日内瓦办事处职员工会负责人李查兹（Ian Richards）今天说：「我们先前试过其他抗议方式，都徒劳无功…他们让我们别无选择。」

他说，联合国在日内瓦约有9500名员工，目前还不清楚有多少人会参与27日的罢工，也不晓得这会带来何种冲击，他还说，「这不像巴士公司，（员工罢工）只会导致巴士服务中断」。

李查兹说：「但我们确实希望此举能产生影响。」

他说，联合国员工薪资先调降了3.5%，据悉降幅将于6月前增至5%。

为期半天的罢工将强碰联合国日内瓦办事处堪称为全年最忙碌的其中一周，约有100名全球各国元首、政府部长和国家代表将出席联合国最高人权和裁军机构的年度主要会议。

联合国日内瓦办事处发言人委洛奇（Alessandra Vellucci）透过电邮告诉法新社，应该提醒员工的是「破坏或妨碍联合国官方活动，恐被视为违反员工义务」。

但她也强调：「联合国日内瓦办事处承认并尊重员工结社自由的权利，也明白员工对薪资调降的不满。」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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