（法新社伦敦1日电） 与英国王妃梅根马克尔（Meghan Markle）关系疏远的父亲汤玛斯马克尔（Thomas Markle）批评，自己被从女儿的生活中「消失」，还控梅根对自己如何获得大学学费一事「说谎」。

这名现居墨西哥的75岁老翁接受英国「每日邮报」（Daily Mail）专访时说，从他没出席去年哈利王子（Prince Harry）与女儿的婚礼后，他就没有来自萨塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根的消息。

汤玛斯马克尔在今天刊出的专访中说，他希望收到自己今年稍早出生的王室孙子阿契（Archie）照片，但到目前为止都被断然拒绝。

因为健康问题及狗仔摆拍丑闻，而未能陪女儿走红毯的他说：「直到最近，我跟梅根之间从来没有过任何问题。」

他说：「因为梅根怀了阿契，我一直都很安静，但我现在要站出来说了，因为他们还有他们的公关人员一直想让我从她的生活消失。」

汤玛斯马克尔表示：「有时候，我觉得人们认为我不爱我女儿。我确实非常爱她，我很想帮阿契的照片裱框。」他说还没见过自己的孙子阿契让他很「失望」。

这名与梅根关系疏远的父亲说，他努力想跟梅根重修旧好，但到目前为止都徒劳无功。他说：「我透过她在洛杉矶的财务顾问送她卡片，但没有得到任何回信，我都不知道她到底有没有收到。」

汤玛斯马克尔在报导中也抨击，梅根去年王室出访斐济时宣称自己付了全部的美国大学学费。汤玛斯马克尔说∶「我很抱歉，但那完全不实，我付了她学费的每一毛钱，而且我有银行对帐单可以证明。」

他表示：「我受够了谎言，我受够了被诋毁还被拒之门外。」

「我总是善尽我为人父的责任。梅根说她自己付所有大学学费，这令我不快。」（译者：侯文婷/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram