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此内容发布于2018年7月3日 上午4:20 最后更新 - 2018年7月3日 -04:20

（法新社雪梨3日电） 澳洲的国家公共广播机构澳洲广播公司先前曾对诺鲁政府及其具争议的难民营进行批判，主办今年太平洋岛国论坛的诺鲁因而以「骚扰且缺乏尊重」为由，禁止澳广采访这项年度活动。

诺鲁今天做出的这项决定堪称是对新闻自由「令人愤慨」的限制。诺鲁政府指出，9月举行18个成员国参加的太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）不欢迎澳洲广播公司（ABC）采访，不过澳洲总理滕博尔（Malcolm Turnbull）仍将出席。

诺鲁当局表示，做出这项决定的理由是「这家公司在2016年大选前对国内政治公然干预，而且在澳洲骚扰并对我国总统缺乏尊重」。

诺鲁也指控澳广「对我政府官员做出不实且诽谤性的指控，且对我国持续进行偏见与不实的报导」。

在坎培拉当局强硬移民政策下，试图乘船抵澳寻求庇护的民众会先被安置到诺鲁的难民营等待处理。诺鲁人口数仅1万1000人。

联合国曾痛批难民营的生活条件，而澳广对难民营的报导则遭诺鲁批评。

澳广过去也曾报导，诺鲁总统瓦卡（Baron Waqa）和几位部长疑似收受澳洲商人贿赂。

澳广新闻总监莫里斯（Gaven Morris）在公司官网指出：「如果诺鲁下令哪些媒体可以前往采访，却禁止澳洲的公共广播机构采访，这简直谈不上『欢迎媒体』。」（译者：梁元龄/核稿：何宏儒）

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