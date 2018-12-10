不满遭狼爪 香港空服员起身力抗性骚歪风

此内容发布于2018年12月10日 上午4:50

（法新社香港9日电） 空服员形象完美无瑕，背后却有许多不为人知的辛酸血泪，面对层出不穷的职场性骚扰即是一例。如今香港空服员拒绝再忍，准备起身力抗这股歪风。

女空服员透露，她们不仅受乘客骚扰，其他航空公司的同业也曾伸出咸猪手。

这些空服员表示，航空公司虽已朝正确方向迈进，但远不及「#我也是」（#MeToo）运动促成的变革。

29岁的冯小姐担心遭报复而不愿公布公司名称，仅透露自己在一家欧洲航空公司工作。

她表示，入行以来遭遇的性骚扰经历，是她加入并领导香港空中服务员职业工会的动机。

冯小姐说，航空公司必须教导旗下员工如何因应性骚扰事件，但她的公司当初进行培训时，从未提到这类状况。

冯小姐表示，两年多前刚踏入这行时，被一名机师触摸胸部及腰臀，那名机师当时还称赞她身材曼妙。

「那一刻我真的非常愤怒，但我更觉得恐慌及害怕，我的脑袋一片空白，不知该如何是好。」

当时目睹一切的机舱经理却未介入，还扬言要向上层反应冯小姐的裙子「太紧了」。冯小姐之后便改穿裤装工作了一年多。

冯小姐也因此投身培训同事的行列，教导其他空服员如何通报性骚扰事件及寻求协助。但她认为，恐怕仍须长期推动文化变革，才能遏止性骚扰。

冯小姐说：「在大家眼中，空服员一身制服、高跟鞋搭配妆容，看来优雅。外界对这行总有许多幻想，要改变大众看法并不容易，但这绝不能成为不当行为的藉口。」

「教育是改变民众态度的关键，这需要时间，难以一蹴可几，但不代表我们不该这么做。」

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