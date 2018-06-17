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此内容发布于2018年6月17日 上午7:35 最后更新 - 2018年6月17日 -07:35

（法新社希腊比索德里17日电） 希腊和马其顿为终结长达27年的国名争议，今天签署历史性协议，引发希腊抗议民众与镇暴警察冲突，警察并对群众投掷催泪瓦斯，制止他们前进。

示威民众挥舞希腊国旗，试图接近普瑞斯帕湖（Lake Prespa）河畔举行协议签署仪式的地点。但群众在数公里之外的小村庄比索德里（Pisoderi）附近，即遭警察包围。

一支镇暴警察分队堵住通往普瑞斯帕湖的乡村道路，山坡上的警察则对群众扔掷闪光弹和催泪瓦斯。希腊文媒体Times of Change网站多张图像显示，抗议民众与警方对峙。

当局说，约有500人参与抗议行动。一名抗议民众说：「我们为父祖的土地而战，我们不会退缩。」

抗议民众示威之时，希腊和马其顿外交部长签署初步协议，要更改马其顿国名为「北马其顿共和国」。欧洲联盟、联合国及北大西洋公约组织（NATO）都对此表示称许。

法新社记者说，协议签署地点萨瑞德斯（Psarades）渔村，教士缓慢敲响教堂的钟表示哀悼。

希腊自1991年以来，反对邻国马其顿的国名，因为希腊北边有个同名省份，那里古时候是亚历山大大帝帝国的摇篮，也是现代希腊人引以为傲的来源。（译者：罗苑韶/核稿：陈政一）

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