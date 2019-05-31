此内容发布于2019年5月31日 上午4:20

（法新社波哥大30日电） 前哥伦比亚革命军（FARC）游击队领袖桑特里契（Jesus Santrich）在哥伦比亚最高法院下令释放后今天获释，让指控他非法贩毒并要求引渡的美国深表遗憾。

桑特里契的律师盖亚多（Gustavo Gallado）告诉记者，去年4月遭逮捕的桑特里契在重重护卫下，从检察总长总部获释。

哥国最高法院昨天下令立即释放桑特里契，因为桑特里契为国会议员，获得国会豁免权保护。

桑特里契2016年协助哥国革命军与政府达成和平协议。依据协议，这个游击队成为政党，桑特里契成为国会议员，他在就职前被依美国引渡要求逮捕。

桑特里契称美国的指控莫须有，坚称这是华府及哥国检调单位阴谋的一部分。他在记者会上说：「比起经过我的手，古柯硷还比较有可能经过怀疑我的人的鼻孔。」

美国国务院发言人表示，华府认为最高法院的决定「令人遗憾」。国务院稍后澄清，该发言人不是指最高法院昨天的裁决，「美国尊重」这项裁决，不过这没有影响美国的引渡要求。

先前调查哥国革命军叛乱活动重大刑案的治安法官下令释放52岁的桑特里契。他要离开监狱时，又因美国指控他非法贩卖古柯硷重新被捕。

这起案件在哥伦比亚引发轩然大波，哥国已因2016年结束半世纪武装冲突的和平协定深深分裂。

在美国的压力下，哥国总统杜克（Ivan Duque）重申他打算将桑特里契引渡至美国。杜克上任时，承诺修改他认为对叛乱分子太过宽容的和平协定。（译者：侯文婷/核稿：陈政一）

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