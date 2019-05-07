此内容发布于2019年5月7日 上午2:50

（法新社华盛顿法新电）美国总统川普4日才刚向北韩领导人金正恩释出善意，美国国务院今天喊话，对北韩人权问题表达「严正关切」，包括估计多达10万名北韩人民被北韩当局监禁在政治犯劳改营。

川普试图在终结北韩核武计画的谈判中达成具有里程碑意义的协议，在过去2次与金正恩会面时，川普皆搁置北韩人权议题不谈。

不过，美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）发表声明指出：「对于这些迫害人权的行为，我们依然表达严正关切，也深感不安。」

欧塔加斯估计，约有10万名北韩人民被监禁在政治犯劳改营，其中包括被连坐牵连的家属。

她指出，那些试图逃跑的人，「一旦被抓，经常遭到刑求或杀害」。

川普4日为金正恩和自己的外交策略辩护，面对北韩进行火箭和「战术导向武器」试射，川普发推文向金正恩示好，称他相信金正恩了解北韩拥有「极大经济潜力」━美国一直以经济前景为饵，试图诱使北韩达成协议。

欧塔加斯表示：「我们将持续与国际社会合作，提醒世人关注这些迫害人权的非法行为，以及加强独立资讯的取得，并且敦促北韩当局尊重人权。」

在华盛顿年度鼓吹北韩人权的一周活动中，美国国务院发声明赞扬脱北者和其他行动主义分子，称许他们揭露北韩「可怕的人权惨况」。

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