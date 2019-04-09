此内容发布于2019年4月9日 上午6:05

（法新社伦敦9日电） 英国哈利王子妻子梅根马克尔是保守王室中令人耳目一新人物，她本月预定产下第1个宝宝，却爆出不用王室御医自备接生团队，这类新作风势必会考验王室现代化底线。

梅根怀孕期间的新时代观念和美式作风早已引发外界关注，而她打算如何养育这个宝宝也将被严格检视。这个新生儿将成为英国王位第7顺位继承人。

英国「周日邮报」（Mail on Sunday）报导，梅根（Meghan Markle）已打破王室传统，不用「穿西装的男人」、也就是不要王室妇科御医帮她接生，而用自己的妇科团队。

英国王室向来极少针对媒体报导发布声明，但近来却罕见发声明否认「浮华世界」（Vanity Fair）一篇报导；那篇报导称，梅根想要以性别中性方式扶养这个宝宝。

浮华世界引述一名与梅根亲近消息人士报导，夫妻俩「打算去一家性别中性托儿所...且这似乎与梅根如何扶养小孩的想法一致」。

根据这对夫妻伦敦住所肯辛顿宫（Kensington Palace）一名发言人说法，那篇报导「完全不实」。

梅根对外宣布怀孕后，小俩口斥资300万英镑（约新台币1亿2400万元）翻修英国女王伊丽莎白二世温莎庄园（Windsor Estate）浮若阁摩尔小别墅（Frogmore Cottage）新居。

根据「每日邮报」（Daily Mail），受封为萨塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）的梅根，想要在新生儿房使用混入尤加利精油的纯植物油漆。

梅根在王室发挥影响力的其他迹象，据报她说服哈利少吃肉，加入自己的素食行列。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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