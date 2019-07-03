此内容发布于2019年7月3日 下午11:35

（法新社华盛顿3日电） 美国移民拘留中心被曝光过度拥挤且环境肮脏，美国总统川普今天对此不予理睬，还称移民可以选择「不要来」美国。

川普推文写道：「如果非法移民不满意临时搭建或改装的拘留中心，那就告诉他们不要来，所有问题就解决了。」

美国国土安全部（Department of Homeland Security）昨天公布一份关于移民拘留中心的报告，揭露出拘留设施「过度拥挤的危险情况」，里面收容了数以千计欲留在美国的移民，其中大部分的人不是逃避中美洲家乡的暴力犯罪，就是逃离贫穷。

报告内含德州数间移民拘留中心的照片，其中显示包含孩童在内等数十名移民，比肩挤在如同牢笼的收容区域或小房间内。

民主党议员造访了移民收容设施，据他们所说，人满为患的拘留中心没有自来水，儿童和成人无法获得所需的药品，大部分的人更长达两周以上没有洗澡。

关于移民拘留问题的报告向川普政府施压，要求当局关闭收容设施，并释放这些移民。

国土安全部代理监察长柯斯蒂罗（Jennifer Costello）昨天敦促负责边境执法的国土安全部「立即采取措施，以缓解里奥格兰德谷区（Rio Grande Valley）过度拥挤、长期拘留儿童和成人的情形」。

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