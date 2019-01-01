不畏严寒低温 欧洲各地民众冬泳迎新年

此内容发布于2019年1月1日 下午9:05

（法新社巴黎1日电） 全球各地迎接2019年到来，欧洲部分地区则以冬泳传统欢庆新年，从爱丁堡、里斯本至柏林，民众完全不畏严寒，纷纷跳进冰冷的水域中嬉戏玩耍。

有多冷？法国只有摄氏9度或10度。不过北部马罗莱班（Malo-les-Bains）仍有约千名勇者参加一年一度的冬泳迎新年仪式，其中一位名叫克劳迪（Claudy）的民众告诉法新社：「感觉还不错。」

荷兰也有冬泳活动，大约一万人在色文宁金（Scheveningen）跳下仅摄氏7度的北海（North Sea）。

德国西北部外海的诺德奈岛（Norderney Island），北海水温更低，只有摄氏5度，但不分男女老少，约有500位民众同样噗通跳进。

德国首都柏林一个名为「柏林海豹」（Berliner Seehund）的游泳俱乐部，11名成员在奥兰克湖（Oranke lake）庆祝他们的冬泳传统。

英国爱丁堡附近也举办一年一度的「疯人游泳」（Loony Dook），吸引数百位民众前往福斯河（Forth river）冬泳，这项传统可追溯至1987年。

场景移到葡萄牙略微温暖的水域，打扮成耶诞老人、囚犯和足球员的民众，在首都里斯本附近卡尔卡维洛斯海滩（Carcavelos beach）的海浪中玩耍。（译者：陈彦钧/核稿：蔡佳敏）

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