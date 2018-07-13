下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月13日 上午7:20 最后更新 - 2018年7月13日 -07:20

（法新社巴基斯坦拉合尔13日电） 赶在巴基斯坦25日举行大选前，因贪污罪遭法院判刑10年的巴国前总理夏立夫正自伦敦返国，但可能立刻遭到逮捕。为免情势混乱，巴国当局今天将拉合尔部分区域封锁。

夏立夫（Nawaz Sharif）因在伦敦购买豪宅的案件，6日在缺席审判之下遭巴基斯坦一反贪法庭判刑10年。由于距离大选只剩短短数周，这对他所属政党巴基斯坦穆斯林联盟夏立夫派（PML-N）是一大打击。PML-N坚称选举遭到操纵。

PML-N今天公布一部影片，片中夏立夫明白表示自己遭到军方锁定。他说：「我知道…我会直接被带到监狱。我想告诉巴基斯坦人，我一直以来为了你们从政…与我同行吧，让我们携手改变国家命运。」

片中夏立夫坐在飞机里。截至目前法新社无法确认影片拍摄日期。

PML-N现任党魁夏立夫胞弟夏巴兹．夏立夫（Shahbaz Sharif）昨天表示，在夏立夫预期返抵国内之前，已有数百名党工和支持者遭到逮捕。他还说，这是在选前攻击PML-N「赤裸裸的」操纵选举行为。

夏巴兹．夏立夫承诺将安排欢迎活动迎接胞兄返国。他表示，数以千计的支持者将前往拉合尔（Lahore）机场声援夏立夫。

拉合尔市区今天上午可见部分道路被货柜封锁，往返机场道路据传也受到管制。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line