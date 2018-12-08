不畏黄背心骚乱 巴黎绿背心为气候变迁上街

此内容发布于2018年12月8日 下午5:05

（法新社巴黎8日电） 尽管担心本身的游行可会受「黄背心」示威抗议所破坏，今天仍有高达2万5000人在巴黎走上街头，呼吁针对气候变迁采取更大行动。

警方估计，约有1万7000名绿色运动人士走上街头，但主办单位宣称高达2万5000人敦促世界各国政府加强保护环境。

今天上街游行人数与先前多次巴黎气候游行相当，尽管数千名「黄背心」示威抗议民众在市内展开零星暴力行动。

由于「黄背心」示威抗议同日登场，主办单位不得不改变气候游行路线，改由民族广场（Place de la Nation）游行前往共和国广场（Place de la Republique），但拒绝内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）的延后要求。

数以千计民众在法国其他城市走上街头，包括马赛（Marseille）估计约1万人，蒙贝列（Montpellier）3500人以及里尔（Lille）3000人。

「黄背心」运动缘起法国小城镇及乡村地区民众不满调涨车辆燃料税，增税目的是要协助法国转型为更环保经济，但抗议人士主张增税伤害到穷人。

但参与气候游行的绿色运动人士敦促民众，为环保问题以及法国最穷困人口面临的财务困境找出解决方案。他们高呼「黄背心，绿背心，相同愤怒。」

部分「黄背心」抗议人士从本身示威抗议脱队，加入巴黎气候游行。

配合正在波兰举行的联合国气候变化纲要公约第24次缔约方会议（COP24），法国各地逾120个城镇筹办气候游行。（译者：刘学源）

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