此内容发布于2020年5月23日 上午12:50

（法新社华盛顿22日电） 美国前副总统拜登（Joe Biden）今天为他在电台访问时失言道歉，他当时告诉非裔电台主持人，如果还在考虑11月总统选举要支持他还是现任总统川普，那就「不算黑人」。

几乎笃定代表民主党竞选总统的拜登接受电台节目「早餐俱乐部」（The Breakfast Club）共同主持人查拉曼大神（Charlamagne Tha God）专访，内容为昨天录制，今天播出。

拜登之后在与美国非裔商会（U.S. Black Chambers）领袖的电话中说：「我不应该自作聪明，不应该如此漫不经心。」

拜登还说，他从未将非裔选民视为理所当然，「没人应该要基于种族、宗教或背景投给任何一方」。

查拉曼大神在访问中，曾质疑拜登历来在种族议题上的表现。他逼问拜登是否会选择一位非裔美国女性担任副总统时，可听到拜登的幕僚试图结束这场访问。由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情尚未结束，拜登是在自宅的影视工作室远端受访。

查拉曼大神说：「你不能这样对黑人媒体。」拜登回说：「我对白人媒体和黑人媒体一视同仁，因为我妻子6点要上场（使用影视工作室）。」

查拉曼大神邀请拜登再上节目，并说他在选前还有更多问题想问。拜登回说：「你还有更多问题？我告诉你，如果你还不知道要投我或川普，那么你就不算黑人。」

拜登还表示，他在种族议题上的政绩「不亚于任何人」，他和查拉曼大神都同意会再找时间一起录节目。

拜登专访一播出后，川普阵营随即与媒体召开电话会议，共和党唯一的非裔联邦参议员史考特（Tim Scott）在会中说，拜登的言论「傲慢、有失身分」，而且是「负面的种族迫害言词」。

川普长子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）指控拜登「有着令人作呕且无人性的种族主义心态」。

拜登的顾问桑德斯（Symone Sanders）在推文中表示，拜登在访问中说的是玩笑话，「他是想做出区别，他一直为非裔美国人社群努力，这点会永远与川普不一样。」

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