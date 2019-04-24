此内容发布于2019年4月24日 上午8:05

（法新社东京24日电） 日本有关当局今天扬言，不符合严格反恐措施的核子反应炉将勒令停止运转，这项规定于2011年福岛海啸和核灾后制定。

日本原子能规制委员会（NRA）2013年制定更严格新规定，要求核电营运商于必要时，必须能透过远端遥控，维持核反应炉冷却设施运作。

相关法规的目的是于万一核电厂受到攻击时，防止辐射外泄，像是恐怖分子驾机冲撞核电厂等。

福岛核灾发生后，获准重新运转的公司有5年时间来遵守更严格法规。福岛核灾是1986年车诺比核灾后的最严重核子事故。

但几家电力公司警告，恐无法符合这些标准。原子能规制委员会今天稍早在一场会议后表示，将不再像过去那样把期限往后延。

原子能规制委员会一名官员告诉法新社：「没有必要延长期限，如果核电营运商无法符合要求，核设施就必须停止运转。」

这名官员表示，如果九州电力公司（Kyushu Electric Power）明年3月期限前未能完成工作，川内核电厂一座核子反应炉可能会首先停止运转。

他并说，其他几座核子反应炉也面临勒令停止运转风险。

消息一出，使得主要核电营运商股价重挫，关西电力公司（Kansai Electric）股价暴跌近8%，九州电力公司股价重挫超过5%。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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