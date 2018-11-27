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此内容发布于2018年11月28日 上午12:20 最后更新 - 2018年11月28日 -00:20

（法新社马德里27日电） 西班牙高阶政府官员今天在中国国家主席习近平到访前表示，西班牙不会签署加入中国雄心勃勃、企图打通欧亚的「一带一路」倡议，还说欧洲国家应在现行框架内作业。

习近平2013年公布这项价值高达数十亿美元的倡议，目标透过港口、铁路、公路和工业园区网络连接这两大洲。

一带一路倡议范围涵盖65个国家，估计代表全球60%人口和1/3经济产出。

截至目前，约有70国签署了解备忘录，表示有兴趣参与相关计画，寻求扩大一带一路倡议的北京当局相当重视这份协议。

波兰和希腊等欧洲国家已签署加入一带一路倡议，不过这项计画也使各界对中国影响力扩大备感焦虑。

一名拒绝泄露身分的西班牙总理办公室官员说：「我们将不签署这项倡议。」

这名官员谈到西国不签署中国丝路计画的原因时表示：「欧亚已有连结倡议，因此我们认为，欧洲国家应该在现行框架内作业。」

他指的是欧洲联盟（EU）9月提出的欧式新战略，透过在亚洲地区开发基础建设的类似计画，加强欧亚之间的联系。

马德里当局在习近平到访前发表的声明，可能激怒中国。

法国智库亚洲中心（Asia Centre）主席迪蒙柳（Jean-Francois Di Meglio）说，各国与中国签署的了解备忘录几乎不具有法律价值，但那释放出「『我想跟你有商业往来』的信号」。

他还说，在北京以代价高昂的倡议推动复兴丝路贸易路线之际，「在中国心里，接收这类讯息至关重要」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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